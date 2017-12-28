İstanbul'a iki OSB

Şehrin içinde kalan sanayii kuruluşlarının ‘göçebe’ konumuna düştüğünü söyleyen İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Rekabet gücümüzü arttırmak için bu talebimiz dikkate alınmalı” mesajı verdi.

İstanbul’da şehirleşme anlayışının değişimi, sanayide de kendini göstermeye başladı. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayide gelecek vizyonunun; teknolojik dönüşümün yanında temiz üretimi benimseyen yeni nesil bir sanayi anlayışı olduğunu vurguladı. Bahçıvan, bu çerçevede İstanbul’da biri Asya diğeri Avrupa yakasında iki Organize Sanayi Bölgesi oluşturulmasını istedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin 2017 yılının son aylık olağan toplantısı, “Üretim Odaklı Bir Ekonomide Planlı Bir Çevre ve Şehircilik Anlayışının, Sanayimizin Gelecek Vizyonu ve Yeni Nesil Sanayimize Farkındalık Kazandırılması Açısından Önemi” ana gündemi ile gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki konuk olarak katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, odanın 2018 yılı bütçesi de kabul edildi.

SANAYİDE GELECEK VİZYONU

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, açılış konuşmasında İstanbul’un şehirleşmesi, ekonomisi ve nüfusundaki büyümenin temel dinamiği olan sanayide gelecek vizyonunun; teknolojik dönüşümün yanında temiz üretimi benimseyen yeni nesil bir sanayi anlayışı olduğunu vurguladı. İstanbul’un güçlü üretim ve yeni nesil sanayi şehri olmaya devam etmesinin ülke ekonomisi için bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Bahçıvan, “İstanbul’da tabiri caizse göçebe olmak zorunda bırakılan bir sanayi var. Bu durum rekabet gücümüzü sekteye uğratıyor. Sanayiye yerleşiklik kazandırmak noktasında en etkili çözümü OSB’ler sunuyor. Bu çerçevede biri Avrupa diğeri Asya’da olmak üzere İstanbul’daki sanayimizin dönüşümüne imkan sağlayacak iki yeni OSB kurulmasını talep ediyoruz” dedi.

SANAYİYE KONUT BASKISI

Yeni nesil OSB’lerin sanayiyi konutlaşma baskısından kurtaracağına ve kapasite artışına fırsat vereceğine işaret eden Bahçıvan “Bu sanayi bölgelerine şehir merkezinden toplu taşımayla ulaşım sağlanırsa hem sanayi-konut alanları netleşmiş olur, hem de çalışanlar yaşam standartlarını değiştirmeksizin işlerinde çalışabilirler. Bir deniz şehri olan İstanbul’da OSB’lerin kara, demir ve deniz yollarıyla küresel pazarlara erişimi bütünsel bir ulaşım anlayışıyla ve paydaşlarla iş birliği içinde planlanmalıdır. Araziler ve binalar uzun süreli kiralanmalı, ileriki yıllarda rant değeri oluşmasının önüne mutlaka geçilmelidir. Unutmayalım ki çevreye duyarlı temiz üretim yapan bir sanayi kuruluşunun şehir hayatına olumsuz bir etkisi yoktur. Ancak OSB’lerin rant alanına dönüşmesinin hem sanayimize hem de şehir hayatına ciddi olumsuz etkileri vardır” diye konuştu.

Merhum Çağlar’a saygı

İSO Başkanı Bahçıvan, konuşmasında bir süre önce vefat eden eski İstanbul Ticaret Odası ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı merhum İbrahim Çağlar’ı rahmetle anarak “Türkiye’miz için birçok sivil toplum platformunda omuz omuza çalıştığımız merhum Çağlar, bugüne kadar ülke ekonomisine birçok alanda yaptığı katkılar ile daima saygı ve sevgi ile anılacaktır” dedi.