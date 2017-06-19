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İstanbul'a giriş-çıkışlar tutuldu! 4 saat sürecek

İstanbul'da hava ve deniz polisinin desteğiyle "Kurt Kapanı-6" operasyonu başlatıldı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 14:51
İstanbul'a giriş-çıkışlar tutuldu! 4 saat sürecek

İstanbul'da hava ve deniz polisinin desteğiyle "Kurt Kapanı-6" operasyonu kapsamında, vapur iskeleleri, umuma açık mekanlar, vatandaşların yoğun olduğu bölgeler ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama gerçekleştiriliyor.

BİN POLİS KATILIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün koordinasyonunda düzenlenen operasyona, emniyete bağlı tüm şubelerden ve Anadolu yakasındaki ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı bin polis katılıyor.

HALKIN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELER SEÇİLDİ

İstanbul emniyetine bağlı Deniz Şube Müdürlüğüne ait polis botları, Havacılık Şube Müdürlüğüne ait polis helikopteri ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon kapsamında, Sabiha Gökçen havalimanı, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu belirtilen bölgeler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu noktalarda denetimler yapılıyor.

SAAT 16.00'DA SONA ERECEK

Operasyonda, şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının gerçekleştirildiği, umuma açık mekanlar ve iş yerleri ile araçların da arandığı belirtildi.

"Kurt Kapanı-6" operasyonu kapsamında, saat 14.00'da başlayan denetim ve uygulamalar, saat 16.00'da sona erecek.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 14:51
  1. İstanbul
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  3. kurt kapanı
  4. GÜNCEL Haberleri
  • Salını Salını Gelen O Mu Ola?Salını Salını Gelen O Mu Ola?2 dk önce
    Ke-mal yavaşla, İstanbul girişleri kapalı! Hainlere karşı tedbir almışlar!
  • KultiginKultigin53 dk önce
    Bin deyil onbin polisleyapın ne kadar vatan haini devlet düşmanıvarsa sınır dışı edin polisin mesaisinide boşa harcamayin
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