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İstanbul'da dev operasyon!

İstanbul polisi, suçluların yakalanması ve suçun engellenmesi için 7. Kurtkapanı operasyonunu başlattı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 14:48
İstanbul'da dev operasyon!

Anadolu Yakası’nı kapsayan çalışmada, kara ve deniz yolundan giriş ve çıkışların tutulduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yönettiği uygulama için bin 500 polis görevlendirildi. 
 
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından planlanan ve yönetilen uygulama Anadolu Yakası’nda gerçekleştirildi.  “Kurtkapanı-7” olarak adlandırılan uygulama kapsamında  14 ilçede uygulama noktaları oluşturuldu. Şubelerde ve ilçelerde çalışan bin 500 polislerin görev aldığı çalışmada, Anadolu Yakası adeta ablukaya aldı. Kara ve deniz yolunda tüm giriş ve çıkışlarda kontrol noktaları oluşturuldu. Sabiha Gökçen Havalimanı ve iskelelere de ekipler yerleştirildi.  
 
Kadıköy, Üsküdar, Maltepe gibi denize kıyısı olan ilçelerde deniz polisi görev aldı. Kıyıdaki yat ve tekneleri denetleyen deniz polisi, kıyıdan gözlem desteği de verdi. Uygulamada Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri de görev aldı. Polis helikopterleri, uygulama bölgesinde karşılıklı uçuşlar gerçekleştirildi. Uygulama noktalarından kaçmak isteyenle yerdeki birimlere iletildi. 
 
Saat 13.00’da başlayan uygulamanın saat 15.00’de sonlandırılacağı öğrenildi. 
 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 14:48
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