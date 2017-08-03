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İstanbul’a çok önemli uyarı! ‘Çamaşır asmayın…’

Aşırı nem nedeniyle kadınların fön çektirmemesini isteyen meteoroloji uzmanı, evin içinde asılan çamaşırların kurumayacağını ifade etti. Meteoroloji uzmanları 'Çamaşırlarınızı dışarıya asmayın, kurumaz' uyarısında bulundu.

03 Ağustos 2017 Perşembe 16:46
İstanbul’a çok önemli uyarı! ‘Çamaşır asmayın…’

Yağmur ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan İstanbul için sıcaklık ve nem uyarıları yapıldı

6 GÜN ETKİLİ OLACAK

NTV canlı yayınına bağlanan meteoroloji uzmanı, 6 gün boyunca yüksek nemin vatandaşları bunaltacağını söyledi.

RAHAT UYKU YOK

Meteoroloji uzmanı, "Nem ne kadar yüksekse biz o kadar terleriz. Geceleri rahat uyuyamayacağız.

"YAPIŞ YAPIŞ OLACAĞIZ"

Daha sinirli, daha stresli olabiliriz. Olduğumuz yerde terleyeceğiz, yapış yapış olacağız.

SİVRİ SİNEKLER ORTAYA ÇIKACAK

Ayrıca bu günlerde sivri sinekler de daha çok ortaya çıkacak.

FÖN ÇEKTİRMEYİN

Özellikle kadınlara söyleyelim; hiç fön çektirmesinler, hemen saçları inecektir yüksek nemden dolayı.

ÇAMAŞIR ASMAYIN KURUMAZ

Ayrıca çamaşırları evin içerisinde kurutmaya çalışırsak kurumayacaktır. Olduğumuz yerde terleyeceğiz, 6 gün böyle devam edecek."diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 16:46
  1. Hava durumu
  2. yüksek nem
  3. aşırı sıcaklar
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