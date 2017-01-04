İstanbul'a beklenen kar geliyor

Türkiye genelinin yeni bir soğuk hava dalgasına gireceğini belirten Meteoroloji, Cuma gününden itibaren Marmara bölgesinde kar yağışının başlayacağını belirtti.

İstanbul'a beklenen kar geliyor
Eklenme: 04 Ocak 2017, 08:21
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Meteoroloji'nin yaptığı beş günlük değerlendirmeye göre, İstanbul ve Ankara'ya yılın ilk karı bu hafta yağacak.

Perşembe gününden itibaren ülke genelinde yağışlar görülmesi bekleniyor. Ege ve Akdeniz'in batısında kuvvetli yağmur olarak görülmesi beklenen yağışlar İç Anadolu ve Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı olarak görülecek.

CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

Cuma gününden itibaren ise İstanbul'da sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi beklenirken Marmara genelinde kar yağışı başlayacak. Cumartesi günü de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun büyük bölümü pazar günü de devam edecek olan kar yağışının etkisi altına girecek.

 
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