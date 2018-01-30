İstanbul'a baza ile patlayıcı sevkiyatına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 18 Şubat 2017'de Şanlıurfa kara yolunda durdurulan tırda yapılan aramada 40 bazada bantlarla sarılmış RDX ve C4 tipi patlayıcıdan güçlü 89 paket içerisine gizlenmiş 83 kilogram PETN tipi patlayıcı ve 4 el bombası ele geçirilmesine ilişkin 11 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, söz konusu mobilyaları sipariş eden Ercan B'nin İstanbul'a gönderilmek üzere sürücü Murat K'nin idaresindeki araca yüklettiğinin tespit edildiği, bu doğrultuda olayla bağlantılı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

İddianamede, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince söz konusu patlayıcılara ilişkin yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Bomba yapım malzemelerinin PETN olduğu tespit edilmiştir. 89 paket halinde toplam ağırlığı 83 kilogram olan bu madde ana patlayıcı olarak kullanılabileceği gibi yüksek güçte ve hassas patlayıcı olduklarından yemleme olarak kullanıldığında patlama sayısı ve miktarı arttırılabilir. Patlayıcı madde düzeneği yapımında kullanılan alıcı-verici devreler ile el yapımı elektrikli kapsül ise patlayıcıda şok etkisi yaratmaya ve patlamanın basıncını artırmaya yarar. Söz konusu materyal ve patlayıcılar bir araya getirildiğinde uzaktan kumandalı basınç etkili el yapımı bomba hazırlanır."

El bombalarının askeri amaçlar için fabrikasyon olarak üretilen basınç ve parça etkili ile savunma tipi olduğu aktarılan iddianamede, söz konusu 4 bombanın canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliğe sahip olduklarının tespit edildiği vurgulandı.

ŞÜPHELİLERDE ATIŞ ARTIKLARI VE PATLAYICI KALINTISI TESPİT EDİLDİ

İddianamede, şüphelilerin el, yüz ve giysi svaplarından alınan numunelerde atış artıkları ve patlayıcı madde kalıntısı olan RDX ile PETN bulunduğunun tespit edildiği de kaydedildi.

Şüphelilerden Ercan B'nin terör örgütü PKK/KCK ile geçmişe dayalı irtibatının bulunduğu, terör örgütü tarafından verilen talimatları yerine getirdiği, eylemlerinin de süreklilik arz etmesi göz önüne alındığında sanığın terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, şüpheliden ele geçirilen patlayıcı madde ve mühimmat miktarının yoğunluğuna dikkat çekildi.

İddianamede, "Tek seferde hazırlanıp, yapılacak olan el yapımı patlayıcının bir olayda kullanılması halinde meydana gelebilecek tahribatın büyüklüğü vehamet arz ediyor." ifadesine yer verildi.

Şüpheliler Mehmet A. ve Kenan K'nin "Porsipi" kod isimli teröristin getirdiği örgütsel not ve parayı şüpheli Ferhat D'ye ulaştırdığı bildirilen iddianamede, "Cezaevinde bulunan diğer örgüt üyeleriyle mektup yolu ile irtibat kurmakla silahlı terör örgütüyle organik ve hiyerarşik bağını ortaya koymuştur. Ferhat D'nin örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak suretiyle silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği anlaşılmıştır." denildi.

İddianamede, diğer şüphelilerin de söz konusu olayla bağlantısı olduğunun tespit edildiği, terör örgütü PKK/KCK ile de irtibatlı olduklarının anlaşıldığı belirtildi.

İSTANİLEN CEZA

İddianamede, tutuklu sanıklar Ercan B, Mehmet A. Erkan B, Ersin B, Ferhat D, Mahşuk T, Muhsin B, tutuksuz sanıklar Mehmet Edip T, Mehmet Selim Y. ile hakkında yakalama kararı bulunan İshak Ö. ve Kenan K. hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıldan 27 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.