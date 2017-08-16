İstanbul Zeytinburnu tramvay hattı yerin altına alınıyor

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işbirliğiyle yürüttükleri Zeytinburnu’ndan geçen Kabataş-Bağcılar tramvay hattının yer altına alınma projesinin bitmek üzere olduğunu müjdeledi. Tramvay durağının yer altına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Aydın, projeden büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "2019 yılında Zeytinburnu tramvay hattımızın yer altına alınma çalışmaları başlayacak. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, Cevizlibağ’dan itibaren yerin altına inecek, Merter durağında ise tekrar yerin üstüne çıkacak. Proje tamamlandı sayılır, 2019’da başlayacak. Muhtemelen bir yılda da biter. Tamamlandığında Zeytinburnu’ndaki trafik sorununu büyük ölçüde çözecektir" dedi.

"TRAFİK RAHATLAYACAK"

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Zeytinburnu’ndan geçen bölümünün trafik sorununa yol açtığını vurgulayan Aydın, yıllardır bu bölümün yer altına alınması konusunu gündeme getirdiğini ancak aynı güzergahtan Asya Yakası’ndan Avrupa Yakası’na gelen büyük su hattının geçmesi nedeniyle projenin hayata geçirilemediğini anlattı. Eski su hattının değiştirilmesi için İBB ve İSKİ’nin yeni bir içme suyu tüneli yaptığını vurgulayan Aydın, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim açımızdan özellikle trafik bakımından sıkıntılar oluşuyor. Asya Yakası’ndan Avrupa Yakası’na gelen büyük su hattı bizim tramvay yolunun altından geçiyordu. Onu değiştirmek için İBB ve İSKİ bir proje başlattı. Şimdi, su hattı yenileniyor. Yenileme işlemi bittikten sonra da eski hat iptal edilecek ve su yeni hattan verilecek. İçme suyu hattı 2018’de bitecek. Su hattının güzergahı değiştikten sonra, hemen ardından da 2019 yılında Zeytinburnu tramvay durağının yerin altına alınma çalışmaları başlayacak. Bu projemiz de muhtemelen bir yılda tamamlanır. İçme suyu hattının güzergahı değiştikten sonra, Zeytinburnu’nda trafik açısından büyük sıkıntı oluşturan tramvay durağı yerin altına alınmış ve metroya dönüşmüş olacak. Sağ olsun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş ve İSKİ gerekli adımları attı. Tramvay yer altına indirildiğinde Zeytinburnu’ndaki trafik problemi büyük ölçüde çözülmüş olacak"