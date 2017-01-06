İstanbul yol durumu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmeti olan tkm.ibb trafik canlı yol durumu haritası ile İstanbul trafiğini canlı olarak haritada görebilirsiniz.
YOL DURUMU HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmeti olan tkm.ibb trafik canlı yol durumu haritası ile İstanbul trafiğini canlı olarak haritada görebilirsiniz.
YOL DURUMU HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ…
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