İstanbul Yeni Havalimanı uzaydan da görülüyor

Dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın yüzde 61.75’i tamamlanırken 76.5 milyon metrekarelik alan üzerinde inşa edilen mega proje, uzaydan da görülebiliyor. Dünya havacılığının merkezi olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk etabı 29 Ekim 2018 yılında açıldığında da gece uzaydan ışıl ışıl haliyle de dikkat çekecek.



Habertürk’ten Gökhan Artan'a özel açıklamalarda bulunan İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu, "O kadar büyük bir proje ki uzaydan görülebilecek bir iş bu. Helikopterle bile tamamını göremiyoruz. Dünyanın en büyük havalimanı yapılanması. Uçaktan baktığımızda ancak tüm alanı görebiliyoruz" dedi.



Havalimanının toplam proje alanı 61.2 km2 yüzölçümüne sahip San Marino ülkesinin yüzölçümünden daha büyük. 3.5 milyon metrekarelik birinci etap toplam inşaat alanı Monako’nun toplam alanının 1.7’sine yaklaşık iki katına tekabül ediyor.



‘EN GÜZEL HAVALİMANI’



İstanbul Yeni Havalimanı’nın dünyada sadece en büyük havalimanı sıralamasını değil en güzel havalimanı sıralamasını da değiştireceğini dile getiren Akçayoğlu, "Bu özel proje tasarımından tutun içerisindeki ekipmanlarına kadar çok akıllı olacak. Tabii ki en güzel havalimanı iddiamız olacak. Tasarımda ödüller de aldık. Açıldığında da ödüllere aday olacağını sıralamaya gireceğine inanıyoruz" dedi.

