İstanbul Yeni Havalimanı tam gaz: Yüzde 55'i tamamlandı

Havalimanı inşaatında yüzde 55’lik bölüm geride kaldı. Lale figürlü tasarlanan uçuş kontrol kulesinin kaba inşaatı bitmek üzereyken, asansör ve yürüyen merdivenlerin montajına başlandı. Yolcu bilgilendirme ekranlarının ise testleri yapılıyor. Mega proje tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak.

100 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI OLACAK

Sabah'ın haberine göre, 76.5 milyon metrekare proje alanına sahip inşaatta haziran ayı itibarıyla 3 bin 500’ü beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 27 bin kişi çalışıyor. Bu rakamın önümüzdeki dönemde toplam 30 bin kişiye ulaşması bekleniyor. Yeni havalimanı işletmeye açıldığında 100 bin kişiye yeni iş imkânı, dolaylı etkilerle toplam 1.5 milyon kişiye de gelir kaynağı sağlayacak.

ŞANTİYE ARI KOVANI GİBİ İŞLİYOR

Akşam'ın haberine göre, yeni havalimanında 2 bin 200 kamyon, 252 ekskavatör, 60 kule vinç, 57 greyder, 124 silindir, 101 dozer, 60 eklemli kamyon, 57 tekerlekli yükleyici, 23 mobil vinç, 70 beton mikseri ve 18 beton pompası olmak üzere toplam 3 bin 22 araçtan oluşan makine parkı geceli gündüzlü çalışıyor. Yeni Havalimanı 1 milyon 300 bin metrekarelik ana terminal binası ve 700 bin metrekarelik katlı otopark inşaat alanına sahip olacak. Katlı otopark tamamlandığında 18 bin araca hizmet verebilecek.

'AİRPORT CİTY' KURULACAK

Havalimanının güneyinde toplam 10.5 milyon metrekarelik Airport City (Havalimanı Şehri) kurulacak. Bu alanda oteller, outlet mağazaları, fuar alanları, rezidanslar, ibadethaneler, lojistik üsleri, serbest bölge yer alacak. Havalimanı dünyanın en büyük duty free (gümrüksüz satış) alanına da sahip olacak. Alandaki free shoplarda 400 dünya markasının ürünleri yer alacak.

2018 SONU HİZMETTE

2018 sonlarında hizmete girmesi hedeflenen İstanbul Yeni Havalimanı’nın yıllık yolcu kapasitesi ilk faz tamamlandığında 90 milyon olacak. Bütün fazları tamamlandığında ise yıllık 200 milyon yolcuya kadar çıkabilecek. İstanbul’u sadece bölgenin değil, dünyanın sayılı aktarma merkezlerinden biri haline getirecek olan yeni havalimanından dünya çapında 350 destinasyona uçuş yapılacak. Kapalı inşaat alanı toplamı 3.5 milyon metrekare, terminal binası beton miktarı 1milyon metreküp, terminal binası demir donatı 180 bin ton, terminal çatı alanı 450 bin metrekare, terminal cephe alanı 500 bin metrekare büyüklüğünde.