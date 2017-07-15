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İstanbul ve Ankara';daki tören alanlarında uçuş yasağı!

15 Temmuz hain darbe girişiminin 1'inci yıl dönümü nedeniyle İstanbul ve Ankara'da törenlerin yapılacağı alanlara uçuş yasağı geldi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:36
İstanbul ve Ankara';daki tören alanlarında uçuş yasağı!

İstanbul’da bu yasak güneyde Büyükçekmece tarafından başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı’na kadar olan geniş bir alanı kaplıyor. Bugün saat 15.00’te başlayan NOTAM yani havacılara bilgi notunda uçuş yasağının 16 Temmuz’da saat 03.00’e kadar geçerli olacağı bilgisi yer alıyor.

Yayınlanan NOTAM’da İstanbul ve Ankara’da “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafınca görevlendirilen devlet hava araçları, ambulans, şehit nakli, arama-kurtarma, organ nakli ile İstanbul Atatürk – Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş kalkış yapan ve geçiş müsadesi olan sivil trafikler hariç görevli olmayan devlet hava araçlarının VFR (görerek) tarfikleri ve tüm sivil VFR trafiklerin bölgeye yaklaşmasına, girişine ve kalkışa müsaade edilmeyecektir” dendi.

 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:36
  1. İstanbul
  2. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü
  3. darbe girişimi
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