İstanbul ve Ankara'da göz gözü görmüyor! Sis...

Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle birçok bölgede trafikte görüş mesafesi azalırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bir ayağı sis nedeniyle gözükmedi. Boğaz'da ise kartpostallık görüntüler oluştu.

Sabah saatlerinde kentin birçok ilçesinde yoğun sis oluştu. Oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte sürücülerin de trafikte zorlandığı görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ise bir ayağı sis nedeniyle komple kapanırken boğazda, sahil kenarlarında kartpostallık görüntüler de oluştu. Oluşan sis nedeniyle, şehir merkezindeki yüksek katlı binaların üst kısımları komple kapandı.

BAŞKENT YOĞUN SİSE TESLİM OLDU

Ankara’da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düşerken sürücüler yollarda zor anlar yaşadı.

Ankara’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla beraber etkisini arttırdı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkisini daha fazla gösteren sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Şehir merkezinde de etkili olan sis nedeniyle binalar gözden kayboldu. Şehrin silüeti griye boyandı.