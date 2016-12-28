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İstanbul ve Ankara için peş peşe uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu geceden itibaren kar yağışının başlayacağını duyururken, Ankara için bugün akşam ve gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

İstanbul ve Ankara için peş peşe uyarı!
Eklenme: 28 Aralık 2016, 15:29
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul için arka araya uyarılarda bulundu. Ankara'da bugün akşam ve gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği duyurulurken İstanbul'da da bu geceden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor.

"KAR KALINLIĞI 10-20 SANTİME ULAŞACAK"

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Ankara'da bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak kar yağışının gece boyunca devam edeceği ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Ankara şehir merkezinde yükseltiye bağlı olarak 5-10 cm, kırsal kesimlerde ve yüksek bölgelerde 10-20 cm kar örtüsü yüksekliği oluşturması bekleniyor. Vatandaşların ve ilgililerin ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

İSTANBUL İÇİN AÇIKLAMA

Meteoroloji dün de İstanbul için kar uyarısı yapmıştı. Verilen bilgiye göre İstanbul'da bu geceden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışın perşembe akşamı, cuma ve cumartesi günleri aralıklarla il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışları şeklinde etkili olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, "Kıyılarda ciddi bir örtü yapması beklenmiyor, ancak kentin iç ve yüksek kesimlerinde 5 - 10 cm kadar örtü yapabileceği bekleniyor" denildi.

FIRTINA UYARSI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizler için meteorolojik uyarıda bulunarak, Akdeniz, Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, şiddetli tam fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan beş günlük hava durumuna göre 31 Aralık gecesi İstanbul, Ankara ve yurdun büyük bir çoğunluğunda kar bekleniyor.



 
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