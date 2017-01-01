İstanbul ve Adana'da teslime hazır projeler

Adana İnşaat 2018 Fuarı'nda Kartal'da konumlanan "Çukurova Balkon" ve Adana'da proje ortaklarıyla geliştirdiği "TMT Park Life Suit" projelerini tanıtacak. Fuar dönemi boyunca Çukurova Balkon'u "yüzde 5 peşin, hemen taşın" kampanyasıyla, TMT Park Life Suit projesini ise 295 bin TL'den başlayan cazip fiyat avantajıyla sunacak olan Çukurova Gayrimenkul'un her iki projesi de hemen teslime hazır. Bu sayede kira ödemeye son vermek, depreme karşı güvenli ve konforlu yeni bir eve taşınmak ve yatırım amacıyla aldıkları daireyi hemen kiraya vererek hızlı kar elde etmek isteyenler için önemli bir fırsat oluşturuyor.

İnşaat sektöründe 25 yıldır prestijli projelere imza atan SON Grup bünyesindeki Çukurova Gayrimenkul, TÜYAP Adana Fuarcılık tarafından, Çukurova Fuarcılık ve Adana Büyükşehir Belediyesi desteği ile düzenlenen Adana İnşaat 2018 Fuarı'na katılıyor. 15-18 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek fuarda standı ile yer alacak olan Çukurova Gayrimenkul, İstanbul'un yeni gözdesi Kartal'da konumlanan projesi Çukurova Balkon'un yanı sıra proje ortaklarıyla birlikte geliştirdiği Adana şehir merkezinde yer alan TMT Park Life Suit projesini tanıtacak. Her iki projesi de hemen teslime hazır olan Çukurova Gayrimenkul, fuar dönemi boyunca Çukurova Balkon'u "yüzde 5 peşin, hemen taşın" kampanyasıyla, TMT Park Life Suit projesini ise 295 bin TL'den başlayan cazip fiyat avantajıyla sunuyor.

Yüzde 5 peşin, hemen taşın

Çukurova Balkon'da, "Yüzde 5 peşin, hemen taşın" kampanyası kapsamında sadece yüzde 5 peşinat ödeyerek hemen teslim daire sahibi olunabiliyor. Konut tutarının yüzde 15'i için bir yıl sonra vade farksız ödeme imkanı tanınan projede, kalan yüzde 80'lik tutar için 120 ay banka kredisi kullanarak konut sahibi olmayı kolaylaştırmak mümkün. Bu kampanya ile örneğin 20 bin TL peşinat ve bir yıl sonra 60 bin TL ödeyerek 120 ayda aylık 4.500 TL taksitle Çukurova Balkon'dan konut alınabiliyor. Fuar dönemi boyunca geçerli olan kampanyada ikinci bir alternatif olarak yüzde 50 peşinat ödemek isteyenlere kalan yüzde 50'yi 36 ay vade farksız ödeme seçeneği sunuluyor.

Her ihtiyaca uygun daire alternatifi

İster deniz ve adalar ister orman manzaralı daireleriyle şehrin merkezinde doğayla iç içe yaşama imkanı tanıyan Çukurova Balkon'da, 1+1'den 4+1'e kadar her zevke ve ihtiyaca uygun alternatifli daire tipleri mevcut. Tüm dairelerde büyüklüğü oranında en az bir balkon bulunan Çukurova Balkon'da, bazı dairelerde konumuna ve büyüklüğüne göre iki ya da üç balkon, bazı dairelerde ise 30 metreye kadar teras bulunuyor. 19 ve 20 katlı iki blokta toplam 261 konutun yer aldığı Çukurova Balkon'da, 3 farklı tipte 1+1, 60 farklı tipte 2+1, 10 farklı tipte 3+1 ve 5 farklı tipte 4+1 daire yer alıyor.

Metroya 600 metre, ormana 2 dakika

Kartal Adliye Sarayı'na ve Maltepe Park AVM'ye 1,5 kilometre, Kartal metrosuna ve yeni açılacak İKEA'ya 600 metre, Aydos Ormanı yürüyüş parkuruna 2 dakika mesafede konumlanan Çukurova Balkon, merkezi konumu sayesinde ulaşım kolaylığı sağlıyor. Yüzde 85'i yeşil alandan oluşan Çukurova Balkon'da 750 metrekarelik iki katlı kapalı sosyal tesis alanı mevcut. Projenin sosyal alanları içinde; yarı olimpik açık yüzme havuzu, açık alanda tenis kortu, basketbol sahası, çok amaçlı saha, barbekü ve yürüyüş alanı yer alıyor. Hobi odası, çocuk oyun alanları, çocuk yüzme havuzu, fitness merkezi, sauna ve buhar odası, kafeterya, toplantı odaları, fotokopi odası, hobi odaları, kapalı otopark ise projenin diğer sosyal alanlarını oluşturuyor. Kapalı otoparklarda 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler için birer, 4+1 daireler içinse ikişer araçlık park yeri bulunuyor. Kameralı güvenliğin bulunduğu projede, zemin katta bulunan depo alanları ardiye olarak kullanılabiliyor.

Şehrin tam kalbinde konumlanan konut ve ticari alanlar

Çukurova Gayrimenkul'un Adana'da proje ortakları ile birlikte hayata geçirdiği TMT Park Life Suit projesi Adana Seyhan'da ana bulvarların kesiştiği noktada şehrin tam kalbinde konumlanıyor. 13 katlı bir blok olarak yükselen projede; 120, 130 ve 155 metrekare arasında değişen 2+1 daire seçeneklerinden oluşan 74 konut ve 16 ticari alan bulunuyor. Proje; Şakirpaşa Havalimanı'na 10 dakika, Park Adana AVM'ye 5 dakika, metro ve hastaneye 2 dakika mesafedeki konumuyla avantaj sağlıyor.

Ayrıcalıklı tasarımıyla bir binanın ötesinde bir yaşam alanı inşa etmenin hedeflendiği projede, 7/24 görüntülü güvenlik hizmeti sağlanıyor. Açık ve kapalı otoparkı bulunan TMT Park Life Suit, hem binanın dışında hem de dairelerin içinde modern mimarinin tüm konforunu ve şıklığını bir arada sunuyor. Ferah dairelerde gün ışığını içine alan büyük pencereleri ve geniş balkonuyla Akdeniz ikliminin tüm güzelliklerini içeri taşıyor. Şehir hayatının sunduğu avantajlara kolaylıkla ulaşmaya imkan tanıyan proje, 295 bin TL'den başlayan cazip fiyatlarla karlı bir yatırım fırsatı sunuyor.