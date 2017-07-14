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İstanbul ve 10 ile sağanak uyarısı

Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre, bugün sabahın ilk saatlerinde Tekirdağ, Rize ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

14 Temmuz 2017 Cuma 09:35
İstanbul ve 10 ile sağanak uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Tekirdağ, Rize ve Artvin çevreleri ile İstanbul’un kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Trabzon’un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimi ile güneydoğu kesimlerde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için hava durumu tahmin haritası...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için hava durumu tahmin haritası...
  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Az bulutlu ve açık 33
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerden itibaren kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 38
  • Adana: Az bulutlu ve açık 36
  • Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 36
  • Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
  • Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 09:35
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Diyarbakır
  4. Antalya
  5. Samsun
  6. Erzurum
  7. Artvin
  8. Bursa
  9. Tekirdağ
  10. Ankara
  11. İzmir
  12. Akdeniz
  13. Ağrı
  14. Adana
  15. Ardahan
  16. Kırklareli
  17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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