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İstanbul valisinden Reina saldırısı hakkında açıklama

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ortaköy'deki silahlı saldırı olayına ilişkin 35 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İstanbul valisinden Reina saldırısı hakkında açıklama
Eklenme: 01 Ocak 2017, 03:45
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Vali Şahin olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Saat 01.15 sıralarında bir terörist uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurumuzu şehit ederek, sonra bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmesi sonucu maalesef içeride çok vahşice, acımasızca, orada sadece yılbaşını kutlamak ve eğlenmek üzere gelmiş masum insanların üzerine çok acımazca kurşun yağdırarak maalesef bugünkü olayı meydana getirmiştir. Bu bir terör saldırısıdır. Şu ana kadar kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunların bir tanesi polis memuru, yine en az 40 yaralımız hastanelerde tedavi altındadır. Konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. Arkadaşlar onun üzerinde çalışıyor. Bundan sonra daha detaylı açıklamalar sizlerle ayrıca paylaşılacaktır. Şu anda paylaşabileceğim kısaca bilgiler bunlardır."

 
Etiketlerİstanbul valisinden Reina saldırısı hakkında açıklamaOrtaköysilahlı saldırıterörnoel babareinaistanbul valisivasip şahin
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