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İstanbul Valisi'nden CHP mitingi açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i karşılamak için Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne giden İstanbul Valisi Vasip Şahin, CHP'nin İstanbul'da yapacağı mitingle ilişkin açıklama yaptı.

09 Temmuz 2017 Pazar 15:05
İstanbul Valisi'nden CHP mitingi açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Miting ve yürüyüş güzergahı emniyetini sağlamak üzere 15 bin polisimizi görevlendirdik" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i karşılamak için Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelen İstanbul Valisi Vasip Şahin, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Şahin, “Sayın Kılıçdaroğlu Cuma gününden itibaren ilimize giriş yapmaya başladı. Bugün de akşama doğru mitingleri olacak. Miting ve yürüyüş güzergahı emniyetini sağlamak üzere 15 bin polisimizi görevlendirdik. Burada güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye aldık. İnşallah en güzel şekilde bir miting yapılır gerçekleşir. Kazasız belasız milletimizin de katılanların da memnun olduğu bir faaliyet olarak sona erer" dedi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 15:05
  1. İstanbul Valisi Vasip Şahin
  2. chp miting
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