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İstanbul Valisi Vasip Şahin: 15 bin polis görev yapıyor

İstanbul Valisi Vasip Şahin, CHP’nin yürüyüşü ve ardından Maltepe’de yapılacak mitingle ilgili 15 bin polisin görevlendirildiğini belirterek, “Güvenlik tedbirlerini en üst seviyede aldık" dedi.

09 Temmuz 2017 Pazar 14:53
İstanbul Valisi Vasip Şahin: 15 bin polis görev yapıyor

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Atatürk Havalimanı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i karşıladı. Aliyev'in havalimanından ayrılmasının ardından basın mensuplarına sorularını yanıtlayan Vali Şahin, CHP’nin Maltepe mitingi için alınan güvenlik önlemleriyle ilgili açıklamada bulundu. Şahin, "Cuma gününden itibaren sayın Kılıçdaroğlu ilimize girdi. Bugün de akşama doğru bir mitingleri olacak. O mitingde ve yürüyüşle ilgili biz toplam 15 bin polis görevlendirdik. Mitingin ve yürüyüş güzergahının güvenliği sağlamak üzere. Biz burada güvenlik tedbirlerini en üst seviyede aldık. İnşallah en güzel şekilde miting gerçekleşip kazasız belasız katılanların da memnun olduğu bir faaliyet gerçekleşecektir" diye konuştu.
 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 14:53
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