Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul Valiliği'nden 'Tuzla' açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:40
İstanbul Valiliği'nden 'Tuzla' açıklaması

Tuzla'da yaşanan kimyasal atık olayına da değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Kesin neticeler tespit edilince adli işlemler ve cezai işlemler tatbik edilecektir. Kimsenin vatandaşın yaşadığı çevreyi soluduğu havayı kirletmeye hakkı yok, kurallara uyulmak zorunda.

Ufak tefek birtakım kazanç ya da kar hırsı adına tüm insanlarımızın, tüm vatandaşlarımızın huzurunu, rahatını, hatta sağlığını tehdit etmeye, tehlikeye düşürmeye, denizlerimizi ya da kaynak sularımızı kirletmeye de kimsenin hakkı yok. Bunun takibini bütün birimlerimiz yapmakta. Sonucunda da gerekli işlemler de tereddütsüz icra edilecektir."

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 11:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bylock'tan tutuklanan eski AK Partili vekil...
    1. Bylock'tan tutuklanan eski AK Partili..
    2. Rus savaş gemisi boğazdan geçti
    3. İğrenç! Bakın ne için hazırlamışlar…..
    4. Kahramanmaraş'ta deprem
    5. TEM’de kafa karıştıran ücret!
    6. O FETÖ'cü tek kişilik hücreye konuldu
    7. Türkiye gelecek 5 yılda bu alanda öne..
    8. Milli gurur, Türk Ordusu'nun..
    9. Uçak binaya daldı!
    10. MHP ile hükümet arasında restleşme var..
    11. CHP'li belediye halka isyan ettirdi!..
    12. 2017'de hayatını kaybeden sanatçılar
    13. Binlerce kişiye kötü haber: Yüzde 14..
    14. Ne cevap verecek?
    15. Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    16. Önceliğimiz çadırkentler, yetimhaneler
    17. Liselere yerleştirme sınavı örnek..
    18. Darbeci FETÖ'nün kara propaganda oyunu
    19. İstanbul Valiliği'nden 'Tuzla'..
    20. Trabzonspor'un en istikrarlısı Jaoa..
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Atlasjet kazasıyla ilgili bomba iddia… Uçağı o ülke düşürdü! ‘Kurtulan profesörü bulun’
    Atlasjet kazasıyla ilgili bomba iddia… Uçağı o ülke düşürdü! ‘Kurtulan profesörü bulun’
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
    ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama
    ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    İsrail'e büyük şok: Taşımayacağız
    İsrail'e büyük şok: Taşımayacağız
    BAE'li hadsiz Bakan belki utanır! Salonu yıkan konuşma
    BAE'li hadsiz Bakan belki utanır! Salonu yıkan konuşma