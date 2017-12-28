İstanbul Valiliği'nden 'Tuzla' açıklaması

Tuzla'da yaşanan kimyasal atık olayına da değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Kesin neticeler tespit edilince adli işlemler ve cezai işlemler tatbik edilecektir. Kimsenin vatandaşın yaşadığı çevreyi soluduğu havayı kirletmeye hakkı yok, kurallara uyulmak zorunda.

Ufak tefek birtakım kazanç ya da kar hırsı adına tüm insanlarımızın, tüm vatandaşlarımızın huzurunu, rahatını, hatta sağlığını tehdit etmeye, tehlikeye düşürmeye, denizlerimizi ya da kaynak sularımızı kirletmeye de kimsenin hakkı yok. Bunun takibini bütün birimlerimiz yapmakta. Sonucunda da gerekli işlemler de tereddütsüz icra edilecektir."