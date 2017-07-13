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İstanbul Valiliği'nden OHAL komisyonu başvuruları ile ilgili duyuru

İstanbul Valiliği, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'na yapılacak müracaatların pazartesi gününden itibaren Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında alınacağını duyurdu.

13 Temmuz 2017 Perşembe 18:33
İstanbul Valiliği'nden OHAL komisyonu başvuruları ile ilgili duyuru

İstanbul Valiliği, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri  İnceleme Komisyonu başvuruları ile ilgili açıklama yaptı.   Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 685 Sayılı Kanun Hükmünde  Kararname gereğince OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulduğu ve Başbakanlık  tarafından 17 Temmuz Pazartesi gününden itibaren başvuruların alınacağının ilan  edildiği hatırlatıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi: "12.07.2017 tarih ve 30122 mükerrer sayılı Resmi gazete’de yayımlanan

 "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve  Esaslar" başlıklı tebliğinde belirtilen 6. maddenin 1. fıkrasında 'Başvurular,  Komisyon tarafından oluşturulan https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet  sitesinde yayımlanan ve bu usul ve esasların 1 ve 2 numaralı ekinde yer alan  ilgili başvuru formu doldurulup alınan çıktı imzalanmak suretiyle valiliklere  veya en son görev yapılan kuruma varsa ekleriyle birlikte yazılı olarak yapılır.'  şeklinde bildirilmiştir. Belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde İstanbul Valiliği'nce  müracaatlar, 'Alemdar Mahallesi Hükümet Konağı Sokak Kat: 2 No:2 Fatih' adresinde  bulunan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında alınacaktır."
 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 18:33
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