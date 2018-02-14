İstanbul Üsküdar'da banka soygunu
İstanbul Üsküdar'da bir banka şubesi, kar maskeli ve silahlı bir kişi tarafından soyuldu.14 Şubat 2018 Çarşamba 12:10
Acıbadem Caddesi'nde bir banka şubesine gelen silahlı ve kar maskeli soyguncu, özel güvenlik görevlisinin tabancasını gasbetti.
Banka çalışanlarını tehdit edip etkisiz hale getiren soyguncu, kasadaki bir miktar parayı alıp yaya olarak kaçtı.
Olayın ardından banka şubesine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Banka çevresinde başlatılan uygulamaya Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler de katılıyor.
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