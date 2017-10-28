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İstanbul Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısı yandı

İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

28 Ekim 2017 Cumartesi 09:57
İstanbul Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısı yandı

Üsküdar, Çengelköy Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.  Kıvılcımları farkeden çevre sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan itfaiye bir yandan yangına müdahale etti, bir yandan da polis ekipleriyle birlikte megafonla evlerinde uyuyan sakinleri uyandırdı. Binada kalan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. Alevler yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın çatısında maddi hasar oluştu. 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 09:57
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