İstanbul Üniversitesinden açıklama geldi

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DEAŞ'in İstanbul Üniversitesi'ni hedef aldığı şeklinde yorumlar yapılan ve Kasım ayında yayınlanan fotoğrafın sosyal medyada tekrar gündeme gelmesi üzerine İstanbul Üniversitesi'nin Twitter hesabından bir açıklama yapıldı.

DEAŞ'ın kasım ayında İstanbul'a ilişkin paylaştığı görseller sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Görsellerden birinde elinde silah olan bir DEAŞ'lı Boğaz Köprüsü'nde görülürken, bu akıllara Reina saldırısını getirdi. Paylaşılan diğer görsel İstanbul Üniversitesi'ne ait. Beyazıt Kampüsü girişinde bir DEAŞ'lı elinde silahla görülüyor. Diğer görsel ise Efes Antik kenti ile ilgili.