İstanbul Üniversitesi'nde sınavsız okuma imkanı

Üniversite denildiğinde tarihi kapısıyla akla ilk gelen İstanbul Üniversitesi, tüm üniversite öğrencilerine ve mezunlarına sınavsız okuma fırsatı veriyor.

Herhangi bir üniversitede öğrenim gören tüm öğrenciler veya üniversite mezunları İstanbul Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans açık öğretim programlarına sınavsız olarak kayıt yaptırabilme imkânına sahip. Lisans veya ön lisans programlarından birine kayıt yaptırarak 564 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan İstanbul Üniversitesinin öğrencisi olabilirsiniz.

Hayalini kurduğunuz, ancak çeşitli sebeplerle başlayamadığınız ikinci bir bölüm okuma fırsatına ikinci üniversite ile sahip olabilirsiniz. Üniversite sınavları ile yerleştiğiniz bölümün sizin yapınıza uygun olmadığını fark edip ikinci üniversite ile farklı bir kariyer planlayabilirsiniz.

Sahip olduğunuz iş ile yarınlarınız arasında bir bağlantı kuramıyorsanız ikinci üniversite ile yeni bir gelecek planlayabilirsiniz. Hayatınızda her şey yolunda gitse de ilgi alanlarınız hakkında detaylara sahip olmak ve entelektüel birikiminizi artırmak için ikinci üniversiteyi tercih edebilirsiniz. Örgün eğitime devam etmek için yeterli zamanınız yoksa ikinci üniversite ile açık öğretim programlarına zaman ve mekândan bağımsız olarak erişebilirsiniz.

İstanbul Üniversitesinin ikinci üniversite kapsamında yer alan programlarına http://ikinciuniversite.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden bakabilir, kayıt tarihlerini hatırlatmak için form doldurabilir ve 11 Eylül - 06 Ekim 2017 tarihleri arasında kayıtlarınızı online olarak yaptırabilirsiniz.