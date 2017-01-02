İstanbul Üniversitesi'nde DEAŞ alarmı

İstanbul Üniversitesi’nin terör örgütü DAEŞ'in hedefinde olduğu iddiasının sosyal medyada yayılması üzerinde üniversitede açıklama yapıldı.

İstanbul Üniversitesi'nde DEAŞ alarmı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 13:50
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DEAŞ'in İstanbul Üniversitesi'ni hedef aldığını gösteren görseller sosyal medyada yayılınca üniversitede açıklama yapıldı.

DEAŞ'in İstanbul Üniversitesi'ni hedef aldığını gösteren ve Kasım ayında yayınlanan görselin sosyal medyada tekrar gündeme gelmesi üzerine üniversite yönetiminden açıklama yapıldı.

İstanbul Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada,

"Değerli öğrencilerimiz; güvenliğinizi tehdit edebilecek her konu, güvenlik makamlarına bildirilmiş ve gerekli tüm önlemler alınmıştır"denildi.

İşte sosyal medyayı karıştıran o fotoğraf...

İstanbul Üniversitesi ile ilgili görselde Türk bayrağı kırık olarak gösterilmiş

 

İşte sosyal medyada konuşulan fotoğraf

 
Etiketleristanbul üniversitesiDAEŞ
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