İstanbul Ümraniye'de yangın!



Yangın, Ümraniye Esenşehir Mahallesi Kanuni sokaktaki bir sitede bulunan 11 katlı binanın 5 katında saat 17.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın cephesindeki klimaların bulunduğu bölümde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan ve can kaybı yaşayan olmadı.