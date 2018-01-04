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İstanbul Ümraniye'de şafak vakti narkotik operasyonu!

Ümraniye’de narkotimler, özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik operasyonu düzenledi.

04 Ocak 2018 Perşembe 09:25
İstanbul Ümraniye'de şafak vakti narkotik operasyonu!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Ümraniye’de 7 farklı adreste uyuşturucu madde depolandığı ve ticaretinin yapıldığını tespit etti. Belirlenen adreslerde fiziki ve teknik takiplerini tamamlayan narkotimler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ümraniye’de İstiklal Caddesi üzerinde bir gecekonduya baskın yapan polis ekipleri, evde bulunan şahısları etkisiz hale getirdi. Adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreslerdeki şüpheli şahıslar ise gözaltına alındı. Aramaların sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 09:25
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