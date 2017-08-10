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İstanbul Ümraniye'de otomobil içinde ölüm!

Ümraniye'de taksicilik yapan 30 yaşındaki Mahmut Atılgan bir otomobilin içinde ölü bulundu.

10 Ağustos 2017 Perşembe 14:04
İstanbul Ümraniye'de otomobil içinde ölüm!

Vücuduna  darp veya yara izi bulunmayan Atılgan'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. NATO yolu Caddesi, İMES organize sanayi sitesi B kapı girişinde, 34 KK 2417 plakalı Otomobilin içinde uzun süre hareketsiz duran bir kişinin olduğunu  görenler polise haber verdi.. 

ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, otomobilin sürücü koltuğunda oturan Mahmut Atılgan'ın öldüğü anlaşıldı. Darp yada yara izine rastlanmayan cansız beden savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Atılgan'ın taksicilik yaptığı ve yakınlarının dün akşamdan beri ondan haber alamadıkları öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 14:04
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