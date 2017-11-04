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İstanbul Ümraniye'de korkutan yangın

Ümraniye'de 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 08:31
İstanbul Ümraniye'de korkutan yangın

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Tepeüstü Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Saat 22.30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyürken alevler çatının bir bölümünü kapladı. Yangın anı ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

YANGIN SIRASINDA YEMEKLERİNİ YEMEYE DEVAM ETTİLER

Öte yandan yangın sırasında binanın birinci katında bulunan bir restorandaki müşterilerin ise yemeklerini yemeye devam ettikleri görüldü.

Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 08:31
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