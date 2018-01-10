İstanbul Ümraniye'de alkollü sürücü dehşeti!

Olay, 05.30 sıralarında Ümraniye Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Aşırı alkollü ve süratli olduğu iddia edilen 34 KT 0965 plakalı aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taklalar atan araç önce yolda yürüyen bir kişiyi araç duvar arasında sıkıştırdı ardından büyük bir hız ile başka bir araca vurarak durabildi. Vurduğu aracın sürücüsü ile yoldan geçen bir kişiyi yaralayan sürücü, ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların, kazayı polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi istedi. Sıkıştığı araçtan çıkarılamayan alkollü sürücü için ise kaza yerine itfaiye ekipleri istendi. 15 dakikalık çalışmanın ardından, yaralılara 112 ekipleri olay yerinde müdahale ettikten sonra çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili araştırmaları devam ediyor.

Araçtaki alkol şişeleri dikkat çekti

Üç kişinin yaralandığı kazada, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan araçtan yola saçılan alkol şişeleri dikkat çekti. Kazayı gören vatandaşlar ise çevreye dağılan alkol şişelerine tepki gösterdi. Öte yandan kaza sonrasında yaşanan can pazarı amatör cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.