İstanbul UMED Medya Okuluna yoğun ilgi

Genç Akademi ve UMED tarafından gerçekleştirilen mülakatla seçilen öğrencilerin eğitimlerini UMED üstlendi. Eyüpsultan Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen eğitimler tamamen ücretsiz olarak veriliyor.

İstanbul UMED Medya Okulunda, medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimlerin verilmesi hedefleniyor.

Eyüpsultan Belediyesi Genç Akademi işbirliğiyle İstanbul'da ilk kez açılan Medya Okulunda ayrıca, öğrencilerin algı gücünü artırmak, haber kaynağına ulaşma ve olaylara haberci gözüyle bakabilmeleri amacıyla deneyim paylaşımı da yapılıyor. Derslere sürekli katılım sağlayan ve başarılı olan öğrencilere 7 haftalık eğitimin sonunda sertifika verilecek.

İLK HAFTA SONA ERDİ

UMED Genel Başkan Yardımcısı ve gazeteci Kemal Gümüş'ün açılış konuşmasını yaptığı ilk derse genç iletişimciler yoğun ilgi gösterdi. Eyüpsultan Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime öğrenciler sorularıyla katkı verirken, Anadolu Ajansı Muhabiri Uğur İslamoğlu, ilk derste haber yazım ve tekniklerini anlattı.

Eğitimin ikinci gününde ise 24 TV Haber Koordinatörü Ömer Özkök, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

16 ŞUBAT’TA SONA ERECEK

4 Ocak’ta başlayan, Perşembe ve Cuma günleri 18:30'da gerçekleşen eğitimler, 16 Şubat Cuma günü sona erecek.