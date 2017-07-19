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'İstanbul tufanı' barajları nasıl etkiledi?

İstanbul'da dün etkili olan şiddetli yağış sonrası barajlardaki doluluk oranlarının yüzde 73,12'den 74,06'ya çıktığı açıklandı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:22
'İstanbul tufanı' barajları nasıl etkiledi?

 

İstanbul’da metrekareye saatler içinde düşen 91 kilogramlık yağmur, megakent ve çevresinde hayatı etkiledi. Son 106 yılın en yüksek değerli 3. yaz yağışı olarak kayıtlara geçen sağanak, İstanbullulara adeta afet yaşattı. Metro hatları nehir oldu, deniz Üsküdar’la birleşti, merdivenler şelaleye döndü, Silivri’de insanlar botlarla kurtarıldı.

İstanbul'a dün son 32 yılın en yoğun yağışı düştü. Metrekareye; Silivri'de 128 kg, Üsküdar'da 108 kg, Beykoz'da 85, Sarıyer'de 80 kg yağmur yağdı.

Peki yağışın barajlara etkisi ne oldu? İstanbul'un barajlarda dün doluluk oranı yüzde 73,12'ydi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve istanbul Büyükşehir Beledeyi Başkanı Kadir Topbaş'ın "afet" olarak nitelendirildiği yağışla İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 74,06'ya çıktı.

Neden az arttı?

Dün yaşanan sel taşkınlarının baraj dolum oranlarını beklendiği ölçüde artırmadığı görüldü. Bunun nedeni, kar suyu ve ara ara yavaş yağışların baraj dolumlarında daha önemli rol oynaması.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:22
  1. İstanbul
  2. Sabah
  3. Beykoz
  4. Üsküdar
  5. Sarıyer
  6. Kadir Topbaş
  7. Vasip Şahin
  8. Silivri
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