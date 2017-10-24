İstanbul trafiğini rahatlatacak proje

2013’teki son seferinin ardından kapatılan Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı banliyö hatları aradan geçen 5 senenin ardından yeniden açılıyor. Kapatıldığı tarihten 2 yıl sonra açılması planlanan ancak yaşanan aksaklıklar nedeniyle bir türlü açılamayan banliyö hatları 2018 yılı sonunda açılacak.

Metro standartlarına yükseltilecek olan banliyö hattında yeni trenler de yol alacak. Bu kapsamda Haydarpaşa tren garının gümrük bölümünde çok sayıda yeni tren bekletiliyor. Bir yıl sonra açılması planlanan banliyö hattında Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci -Halkalı bölümlerinde çalışmalar hızla devam ediyor. 45 km’lik banliyö ve tren hatlarında istasyon ve zemin güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Tamamlandığında Marmaray ile de entegrasyonu sağlanacak olan hat ile Gebze-Halkalı arası 105 dakika, Bakırköy-Bostancı arası 37 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakika olacak.

METRO STANDARTLARINDA OLACAK

Kapatılmasının ardından rayların sökülmesiyle patika yol görünümüne bürünen banliyö hattı yeni çalışmayla birlikte metro standartlarına yükseltilecek. Eski banliyö trenleri ise 4 yıla aşkın bir süredir Haydarpaşa Garı'nda bekliyor.

İSTASYONLAR DA YENİLENECEK

29 Mayıs 1969’dan itibaren Haydarpaşa-Gebze arasında hizmet veren banliyö tren hattı 19 Haziran 2013 tarihinde kapatılmıştı. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattı ile entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenileme çalışmalarından dolayı raylar sökülerek hat üzerinde bulunan istasyonların da yenilenmesi kararlaştırılmıştı.

B1 banliyö hattı üzerinde bulunan istasyonlar şu şekilde; Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Kocamustafapaşa, Yedikule, Kazlıçeşme, Zeytinburnu, Yenimahalle, Bakırköy, Yeşilyurt, Yeşilköy, Florya, Menekşe, Küçükçekmece, Soğuksu, Kanarya ve Halkalı.

B2 banliyö hattı üzerinde bulunan istasyonlar ise; Haydarpaşa, Söğütlüçeşme, Kızıltoprak, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi ve Gebze.

24 ayda bitirilmesi planlanan çalışmalar aradan geçen süre zarfında yapımı üstlenen firmanın maliyetlerdeki aşırı artışı bahane göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurması ile aksamıştı. Aksaklıkların giderilmesinin ardından banliyö hattındaki çalışmalar 2015’te yeniden başlamıştı.