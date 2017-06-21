İstanbul trafiğinde şok geçiren köpek!

Trafiğin en yoğun olduğu saatte D-100 Karayolu'nun ortasında bitkin halde yatan köpek sürücüleri harekete geçirdi. Emniyet şeridinde çaresiz halde yatan köpeğe yoldan geçen bir sürücü kurtardı.

D-100 karayolu Halıcıoğlu mevkii Okmeydanı istikametinde bariyerlerin hemen dibinde emniyet şeridinde bitkin halde yatan köpek çaresiz kurtarılmayı bekledi. Trafiğin en yoğun olduğu saatte hızla geçen araçların arasında kalan köpek uzun süre kurtarılmayı bekledi. Köpeği fark eden bir polis ekibi trafiği yavaşlatarak önlem aldı. Polisler, konuyu belediye ekiplerine bildirmek için ekip aracına gitti.

YÜZLERCE ARAÇ GEÇTİ SADECE O DURDU

Bu sırada köpeği fark eden duyarlı bir vatandaş aracını güvenlik şeridine çekerek yerde yatan köpeğin bir yarası olup olmadığını kontrol etti. Bir süre köpeği kaldırmaya çalışan vatandaş, bitkin haldeki köpeği aracına almaya çalıştı. Güçlükle ayağa kalkan köpek, aracın yanına kadar geldi.

KÖPEĞE YARDIM ETMEK İÇİN DURDUM

Adınını Nurettin olduğunu söyleyen sürücü, "Köpeği yol kenarında görünce durdum. Araba çarptığını sanmıyorum. Ama şok geçirmiş. Çok korkmuş.Ben de yardımcı olmak için Bayrampaşa Hayvan Barınağına götüreceğim." dedi.