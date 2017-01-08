İstanbul trafiği haritası yemyeşil!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmeti olan tkm.ibb trafik canlı yol durumu haritası ile İstanbul trafiğini canlı olarak haritada görebilirsiniz.

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