'İstanbul tek başına 25 Avrupa ülkesini geride bırakıyor'

Bundan 8 yıl önce kurulan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten İstanbul Valisi Vasip Şahin, kurumun aradan geçen zaman içindeki faaliyetleri ve gelecek hedefleri hakkında bilgiler paylaştı. İSTKA’nın ilk desteğini 2010 yılında verdiğini hatırlatan Vasip Şahin, “Kalkınma, ekonomik ve sosyal gelişme el ele verdiğinde gerçekleşir. Kuruluşumuzdan bu yana 402’si ekonomik kalkınmaya, 308’i sosyal kalkınmaya yönelik 710 projeyi destekledik ve 407 milyon liralık bütçe kullandık” dedi.

349 milyar dolar ile İstanbul’un Türkiye ekonomisinin yüzde 40’ına denk bir büyüklüğü temsil ettiğini kaydeden Şahin, “İstanbul tek başına ürettiği geliriyle 25 Avrupa ülkesini geride bırakıyor ve 130 ülkeden daha büyük bir ekonomik gücü elinde bulunduruyor” diye konuştu. Şahin, Türkiye’nin yüksek gelir grubunda bulunan ülkeler arasına girmesinin yüksek katma değerli ürünler ile olacağına inandığını vurguladı.

KOBİ’YE 39 MİLYON TL HİBE DESTEĞİ

KOBİ’lerin İstanbul’un ekonomik gücünün atardamarları olduğunu belirten Şahin, “KOBİ’lerin, maliyetin altından kalkamayacağı konulara yöneldik ve 114 projede 39 milyon TL hibe desteği verdik” dedi. İstanbul sanayiindeki mevcut yapının ileri teknoloji kullanan, yüksek katma değer üreten ve nitelikli işgücü istihdam eden bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini belirten Şahin, katma değerli ve teknoloji odaklı dönüşüm için projeleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Her girişimin başlangıç aşamasından sonra birer KOBİ’ye dönüştüğünün altını çizen Şahin “Girişimcilik ve KOBİ’leri birbirinden ayıramazsınız. Girişimcilik ekosistemindeki desteklerin yüzde 80’ini İSTKA sağladı” ifadesini kullandı.

İŞLEMLERİ AYDAN HAFTAYA İNDİRDİ

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre Şahin, yabancı yatırımcıların Invest in Istanbul’da hizmetleri tek noktadan alarak süreyi 1 aydan 1 haftaya indirdiğini söyledi.

İKİTELLİ’DEN HAVACILIK VE UZAY ÜRÜNLERİ TEDARİK EDİLECEK

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenen Şahin, “İSTKA desteğiyle İkitelli’de yürütülen Havacılık- Uzay Farkındalık ve Bilgi Merkezi (HUFBM) projesi ile havacılık ve uzay sektöründe ihtiyaç duyulan yüksek standartta ürünler yerli üreticiden tedarik edilmiş olacak” diye konuştu.

İHA’YA 300 PARÇA ÜRETİLİYOR

Çelik ve alüminyum sektörüne yönelik Çelik Test ve Araştırma Merkezi (ÇETAM) ve Alüminyum Test eğitim ve Araştırma Merkezi’ni (ALUTEAM) kurduklarını belirten Şahin, ALUTEAM’de insansız hava araçlarına (İHA) 300’den fazla fonksiyonel parça üretildiğini kaydetti.

ÖNCÜ OLMAK İSTİYORUZ

İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Valisi Vasip Şahin (Sağda) ile Yönetim Kurulu üyesi İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan kurumun hedeflerini paylaştı.

Bahçıvan “Yıllardır Ankara savunma sanayiinin merkeziydi. İstanbul’da öncü olmak istiyor. Bu alana girmiş ve roket başlıkları üretmeye başlamış küçük işletmeler var” dedi.