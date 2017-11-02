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İstanbul tarihinde bir ilk

TÜİK'in her yıl yayınlanan verilerine göre, ilk kez İstanbul’dan göç edenlerin sayısı şehre gelenleri geçti.

02 Kasım 2017 Perşembe 20:59
İstanbul tarihinde bir ilk

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) iller bazında her yıl yayınlamış olduğu verilere göre, İstanbul tarihinde ilk kez göç alan değil, göç veren bir kente dönüştü.

2015-2016 yılları arasında İstanbul'a 369 bin 582 kişi göç ederken, şehirden göç edenlerin sayısı 440 bin 889 kişi oldu. Bu orana göre 71 bin 307 kişi İstanbul'u terk etti.

 

 

Bir önceki yıl 50 bin 543 kişi net göç farkıyla binde 3,5 artan İstanbul'un göç hızı binde 4,8'e düştü.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 20:59
  1. tuik
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