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İstanbul Sultanbeyli'de cinayet: 1 ölü

Oto hırsızlığı yaptığı öne sürülen iki kişi, çaldıkları aracı satma aşamasında anlaşamadı. Sultanbeyli'deki olayda, Özgür T.'nin çıkan tartışma sonucu 6 yerinden bıçakladığı Erhan Turan öldü.

27 Ocak 2018 Cumartesi 11:07
İstanbul Sultanbeyli'de cinayet: 1 ölü

Sultanbeyli İlçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Fatih Caddesi Said Sokak'ta yaşanan olay geçtiğimiz çarşamba gecesi gerçekleşti. İddiaya göre Özgür T. ile  38 yaşındaki Erhan T., çaldıkları bir otomobili satmaya çalışırken anlaşamadılar. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.  Özgür T., arkadaşı Erhan T.'yi, 3'ü kalbinden olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden toplamda 6 bıçak darbesi ile ağır şekilde bıçakladı. 

HASTANEYE TAŞIDILAR

Özgür T., olay yerinde hızla kaçarken, yerde yardım isteyen Erhan T.'nin çağrılarını duyan çevredeki vatandaşlar, yaklaşık 50 metre mesafedeki özel bir hasteneye haber verdi. Hastaneden gelen sağlık ekibi, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Erhan T. acil servise kaldırdı. Erhan T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 ADRESE BASKIN

Çevredeki vatandaşların haber verdiği Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, olay yeri incelemesinin ardından cinayet mahalinin yakınlarındaki yaklaşık 50 güvenlik kamerası ile MOBESE görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde,   Özgür T. tespit edildi. Özgür T. evinin yanı sıra yine kendisiyle oto hırsızlığı konusunda bağlantılı olduğu tespit edilen S.S ile F.A'nın adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. 

DUZCE'YE GİDERKEN YAKALANDILAR

Cuma gecesi saat 02.00 sıralarında, S.S ile F.A, çaldıkları otomobili Düzce'ye götürmek üzere çıktıkları yolda, Gebze'deki bir oto-yıkamacıdan ayrıldıktan kısa  süre sonra kıskıvrak yakalandı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cinayet zanlızı Özgür T. de bir başka adreste yakalanırken, cinayet aleti bıçak üstünde çıktı. S.S ve F.A'nın sorgularında cinayeti Özgür T.'nin tek başına işlediğini söyledikleri öğrenildi. Özgür T., S.S ve F.A, sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adliyesi'nde çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öldürülen Erhan T.'nin da oto hırsızlığından 33 ayrı dosyasının olduğu, hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 11:07
  1. İstanbul
  2. Sultanbeyli
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