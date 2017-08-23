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İstanbul son 7 ayda yaklaşık 6 milyon yabancı misafir ağırladı

Topkapı Sarayı, Ayasofya, Kız Kulesi, Yerebatan Sarnıcı ve daha pek çok tarihi yapıyla Türkiye’nin ve dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri arasında yer alan İstanbul, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:14
İstanbul son 7 ayda yaklaşık 6 milyon yabancı misafir ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2017 yılı Temmuz ayında İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 42,7 artışla 1 milyon 319 bin 549 kişiye ulaştı. Yılın ilk 7 ayında ise İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış gösterdi. ‘Yedi Tepeli Şehir’ Ocak-Temmuz ayları arasında 5 milyon 704 bin 702 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

 İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında ise 538 bin 945 kişi ile birinci olan Almanya’yı, 427 bin 18 kişi ile İran ve 294 bin 401 kişi ile de Suudi Arabistan takip ediyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:14
  1. Topkapı Sarayı
  2. Ayasofya
  3. Kız Kulesi
  4. Yerebatan Sarnıcı
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