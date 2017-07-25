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İstanbul Şişli'de yollar çöp doldu

CHP'li Şişli Belediyesi'nde temizlik personeli iş bırakma eylemi yaptı. Geçen akşamdan beri çöpler toplanmayınca Şişli halkı sokakları, caddeleri çöple dolu bir güne uyandı.

25 Temmuz 2017 Salı 15:11
İstanbul Şişli'de yollar çöp doldu

CHP'li Şişli Belediyesi, temizlik ihalesine Kent-Yol şirketini dahil etmedi. Bu nedenle şirkete bağlı çalışan temizlik personellerinin işlerini kaybetme riski doğdu. Bunun üzerine temizlik personelleri toplu olarak iş bırakma eylemi başlattı.

BİN 500 KİŞİ İŞİNDEN OLUR

Firmalarının ihaleden çıkarılmasına tepki gösteren işçiler belediye önünde eylem düzenledi. “Kentyol işçisi satılık değildir”, “Direne direne kazanacağız”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Hak, hukuk, adalet”, “İş, ekmek, adalet”, “İşçiyiz adalet istiyoruz” şeklinde sloganlar attı.

DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Adil Çiftçi, firmanın ihaleye alınmaması ve yarın yapılacak yeni ihaleyle yaklaşık bin 500 kişinin işinden olacağını savundu.

Temizlik personelleri ise uzun süre boyunca belediyede çalışan sendikalı işçilerin yerine taşeron işçi almak için ihalenin başka firmaya verilmek istendiğini öne sürdü.

ESKİ İSTANBUL'U HATIRLATTI

İşçilerin grevi nedeniyle Şişli'de, eski İstanbul'un çöp dağlarıyla dolu olduğu günler yaşanıyor. Geçen akşamdan bu yana toplanmayan çöpler nedeniyle sokaklar, caddeler çöple doldu. Çöp konteynerları taştı. İlçede pis koku, hastalık riski nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Belediye işçileri Şişli Belediye Başkanlığı önünde eylem yaptı.
Belediye işçileri Şişli Belediye Başkanlığı önünde eylem yaptı.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 15:11
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