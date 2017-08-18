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İstanbul Şişli'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Şişli'de silahlı kişiler tarafından saldırıya uğrayan bir kişi vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır şekilde yaralandı. Polis ekipleri, silahlı saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

18 Ağustos 2017 Cuma 10:33
İstanbul Şişli'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Olay saat 01:00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, bir araçtan inen eli silahlı kişiler, kaldırımda yürüyen Osman Kömürcü'ye (27) ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucunda Kömürcü, başına, karnına ve bacağına isabet eden kurşunlar nedeniyle yere yığıldı. Saldırı sonrası şüphelilerden bazıları geldiği araçla kaçarken, bir şüpheli ise o sırada içinde 2 yolcu bulunan taksiye binmek istedi. 

Taksi şoförünün durmayarak yoluna devam etmesi üzerine şüpheli kişi, taksiye ateş ettikten sonra kaçarak uzaklaştı. Silahtan çıkan kurşunlar taksinin arka camına ve sol arka kapı kısmına isabet ederken, takside bulunanlar ise şans eseri olayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sonrasında ağır yaralanan Osman Kömürcü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

"TAKIR TAKIR ATEŞ ETMEYE BAŞLADILAR"

Taksi şoförü Seyfettin Karataş, “Mecidiyeköy meydandan müşterilerle birlikte gelirken, maytap atıyorlar zannettik baştan. Sonra bir baktık, tam ortalarında kaldık. Takır takır ateş etmeye başladılar. Bir tanesi koşarak beni durdurmaya çalıştı. Aracın bir metre arkasına kadar geldi. Elinde silahı görünce ben kaçtım. Ateş etti arkamızdan. Arkada bir bayanla kızı vardı. Allaha şükür onlara bir şey olmadı. Şüpheli benim arabaya binmeye çalışıyordu" dedi.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlatırken, yerde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 10:33
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