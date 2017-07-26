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İstanbul Şişli’de istinat duvarı çöktü!

Şişli'de bir inşaatın temelinde istinat duvarının çökmesi nedeniyle yan tarafta bulunan 5 katlı binanın sakinleri tahliye edildi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:16
İstanbul Şişli’de istinat duvarı çöktü!

İstanbul Mecidiyeköy Musadayı Sokak'ta bir binanın inşaat temeli çalışması sırasında istinat duvarı çöktü. Durumu fark eden yan taraftaki apartman sakinleri zabıta, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemelerin ardından çökmenin risk oluşturması nedeniyle bina sakinlerinin tahliyesine karar verdi.

5 katlı binadan yapılan tahliyelerin ardından polis de bina etrafında güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı.

Bazı bina sakinleri akrabalarının yanına yerleşirken bazıları belediyenin kendilerine kalacak bir yer tahsis etmesini bekliyor.

Apartman sakinlerinden Onur Uçar, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerinin ardından kendilerine binanın boşaltılması gerektiğini söylediğini belirtti.

Binayı boşalttıklarını ama nerde kalacakları konusunda kimsenin kendilerine bir şey söylemediğini anlatan Uçar,
‘’Bina yıkılabilir diyorlar, yan tarafa devrilebilir diyorlar, riskli olduğunu söylüyorlar. Binaya girmeyin diyorlar. Tamam bu itfaiyenin kararı ama biz nerde kalacağız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:16
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