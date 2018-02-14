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İstanbul Şişli'de direksiyon başında epilepsi krizi geçiren vale telefon bayisine girdi

Şişli'de direksiyon başında epilepsi krizi geçiren vale, lüks ciple cep telefonu bayisine girdi. Bayi sahibi, kedisini aramak için dışarı çıktığı için olası bir ölümden kurtuldu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:36
İstanbul Şişli'de direksiyon başında epilepsi krizi geçiren vale telefon bayisine girdi

Kazada yaralanan vale, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, saat 21.50 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Güzel Bahçe Sokak 19A numarada meydana geldi.

İddialara göre, soyadını vermek istemeyen Nuran adlı kadın ve yanındakiler, özel bir hastanede tedavi gören bir akrabalarını ziyarete geldi. Nuran adlı kadın, hastaneye girerken, sokağa park ettiği lüks cipi otoparka çekmesi için anahtarı valeye teslim etti. İsmi henüz belirlenemeyen vale, seyir halindeyken, epilepsi krizi geçirdi. Kontrolden çıkan cip önce kaldırımdaki demir dubaya ardından da bir ağaca çarptı.

SOKAKTAKİLERİN YARDIMIYLA CİPTEN ÇIKTI

Yolda zikzak çizerek ilerleyen cip, bu kez de karşı kaldırıma çıktıktan sonra cep telefonu bayisinden içeri girdi. Bayi sahibi Aslı Özcan, o sırada, sokağa kaçan kedisini aramak için dışarı çıktığı için olası bir ölümden kurtulurken, vale hafif şekilde yaralandı. Gürültüyü duyarak evlerinden çıkan sokak sakinlerinin yardımıyla cipten çıkan vale, aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cep telefonu bayisinin sahibi Aslı Özcan, cipin zikzak yaparak geldiğini ve birden dükkanın içine girdiğini belirterek "Kedim dışarıdaydı onu almaya çıktım. Allah'tan çıkmışım yani. Bir dakika önce yani sadece bir dakika önce. Saniyeler kala... Eğer, 3 saniye önce buraya gelsem ben de ezilecektim" dedi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 10:36
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