Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatıldı

Agos Gazetesi yayın yönetmeni, gazeteci Hrant Dink’in suikast sonucu ölümünün 11. yılında yapılacak anma etkinlikleri dolayısıyla Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatıldı.

19 Ocak 2018 Cuma 11:55
İstanbul Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatıldı

Anma etkinlikleri dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatıldı.

KAPATILAN YOLLAR

Polis ekipleri tarafından Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak, (Ergenekon Caddesi girişi), Pangaltı 2236 numaralı ışıklar, Özgür Sokak Şişli İstikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatıldı.

Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirildi.

Öte yandan polis ekipleri tarafından çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 11:55
  1. Şişli
  2. trafik
  3. gündem
  4. haber
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman Meclisi'nden Yahudileri sevindiren karar
    1. Alman Meclisi'nden Yahudileri..
    2. Afrin'de flaş gelişme! Rus askerleri..
    3. İsrail'den yeraltına güvenlik duvarı
    4. MEB'den 'Çince seçmeli ders' için..
    5. Emmanuel Adebayor'dan flaş açıklama: O..
    6. Katar'ı haritadan sildiler!
    7. Bu işleri yapanlar erken emekli oluyor
    8. 15 Temmuz'da İncirlik Üssü'nde mesai..
    9. Cesare Prandelli'ye şok! Görevine son..
    10. 'Yaş Mühim Değildir' dediler,..
    11. Amerika asla vazgeçmeyecek
    12. Flaş Gelişme! Fenerbahçe'den..
    13. Milli Savunma Bakanı Nurettin..
    14. Bakan Canikli'den Afrin açıklaması!
    15. Fenerbahçe'de yıldız futbolcu..
    16. Başbakan net konuştu: Müsamaha..
    17. İzmir'de üniversite binasında çıkan..
    18. Zonguldak'ta kuru yük gemisi karaya..
    19. Kırşehir'de "Gaybubet evi"nde banka..
    20. Beşiktaş yıldız golcü ile prensip..
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 19.01.2018
    80 ilde serbest Adıyaman’da yasak!
    80 ilde serbest Adıyaman’da yasak!
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu