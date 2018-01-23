İstanbul Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda çöp kamyonu dehşeti: 3 yaralı

Kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Çağlayan'dan Piyalepaşa'daki çöp arıtma tesisine giden İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çöp kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kamyonun arkasındaki 2 temizlik işçisinden Mehmet Kuk araçtan düşüp yaralandı, diğeri atlayarak kurtuldu. Kamyon seyir halindeki 3 araca çarptıktan sonra orta refüje çıktı. Yan dönen çöp kamyonu içinde sıkışan sürücü Hasan Karakazan çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı. Kazada, 2 temizlik işçisiyle kamyonun çarptığı araçlardan birinde bulunan bir kadın yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİRİ DÜŞTÜ DİĞERİ ATLAYIP KURTULDU

Çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlik işçisi "Biz çöp kamyonunun arkasındaydık, birden bire şoför dengesini mi kaybetti ne olduysa sarsılmayla arkadaşım düştü. Ben kendimi yere attım" diye konuştu. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

ACI İÇERİSİNDE KIVRANIRKEN BABASI ELİNİ TUTTU

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan kadını kurtarmak için çalışmalara başladı. Sağlık ve polis ekiplerinin de gelmesiyle birlikte vatandaşların da yardımıyla sıkışan kadın kurtarılarak sedyeye konuldu. Kadın götürüldüğü esnada acı içerisinde hüngür hüngür ağlayarak kıvrandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı. Araç içerisinde sıkıştığı esnada kadının babası elini tuttu.

BARİYERLER SAYESİNDE KARŞI YÖNE GİRMEKTEN KURTULDU

Öte yandan kaza nedeniyle bulvar üzerine trafik yoğunluğu meydana geldi. Kamyonun çarptığı diğer otomobillerde ise maddi hasar meydana geldi. Kamyonun refüjü aştıktan sonra bariyerlere çarparak durması ile karşı yönde seyreden otomobiller olası bir faciadan kurtuldu. Aydınlatma direği ise kamyonun altına kaldı.

"REFÜJ OLMASA DİREKT ÜSTÜME GELİYORDU"

Kazayı gören bir sürücü, "Piyalepaşa’dan yukarıya doğru geliyordum. Birden bir ses duydum, kamyon yalpalayarak tam üstüme doğru geliyordu. Kendimi hemen sağa attım. Kamyon karşıya geçmeden durdu. Hemen şoföre müdahale etmek için koştuk. Üst tarafından çıkarttık. Sonradan fark ettik ki, araç başka otomobillere de çarpmış. Can kaybı yok, ağır yaralı yok ama 1 yaralı var, 3 araca çarptı. Refüj olmasa direkt üstüme geliyordu" dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, kazayla ilgili inceleme başlattı.