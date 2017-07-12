İstanbul Şişli Belediye Başkanı İnönü ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, bir inşaat firmasına ait projenin inşaatının birden fazla kez durdurulduğu gerekçesiyle Şişli Belediyesiyle ilgili şikayet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan İnönü, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılık katına çıkan İnönü'nün, şüpheli olarak ifadesi alındı.Soruşturma kapsamında, Şişli Belediyesinde görevli 4 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.



