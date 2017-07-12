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İstanbul Şişli Belediye Başkanı İnönü ifade verdi

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün, bir inşaat firmasının şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadesi alındı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:47
İstanbul Şişli Belediye Başkanı İnönü ifade verdi

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, bir inşaat  firmasına ait projenin inşaatının birden fazla kez durdurulduğu gerekçesiyle  Şişli Belediyesiyle ilgili şikayet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında  ifadeye çağrılan İnönü, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılık katına çıkan İnönü'nün, şüpheli olarak ifadesi alındı.Soruşturma kapsamında, Şişli Belediyesinde görevli 4 kişinin ifadesine  başvurulduğu öğrenildi.


 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:47
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