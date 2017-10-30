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İstanbul Silivri'de fırtına kayıkları batırdı

Silivri’de etkili olan şiddetli rüzgâr kıyıda demirli olan bazı balıkçı kayıklarının alabora olmasına neden oldu.

30 Ekim 2017 Pazartesi 08:41
İstanbul Silivri'de fırtına kayıkları batırdı

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan fırtına Silivri’de akşam saatlerinden itibaren etkili oldu. Şiddetli rüzgâr nedeniyle Silivri limanında karaya bağlı olan bazı balıkçı kayıkları dalgalara dayanamadı. Kimi kayık sahiplerinin uyarıları dikkate alarak kayıklarını kıyıya çıkardıkları görülürken kimi kayıklarda dalgalara dayanamayıp parçalanarak alabora olduğu görüldü. Kayıklardan düşen malzemeleri dalgalar kıyıya vurdu. 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 08:41
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