İstanbul savaşın çocuklarına sahip çıkıyor

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YENİAKİT.COM.TR - İstanbul'da yardım faaliyetlerinde bulunan Aktivist Safiye Urluca ve arkadaşları sosyal yardımlarına devam ediyor.

Yıllardır ''Kahvaltı buluşmaları'' ile islam coğrafyasına yardımlarda bulunan Aktivistler bu defa Halep ve Cerablus'lu çocuklar için bir araya geliyor.

Yardım faaliyetine ise herkes katılabilir.

Sosyal medya Platformu Facebook'ta ''Çocuklarımız için kahvaltıda buluşuyoruz'' etkinliği ile İstanbullulara duyurulan Faaliyet Despot Beşar Esed'in zulmü ile savaşta yara almış çocuklara bir nebze nefes olabilmeyi amaçlıyor.

İşte etkinlikte İstanbullulara duyurulan çağrı;

''Çocuklarımızı acımasızca katletme çabasında olanlara inat, onlar için yaşnabilir bir dünya'nın hayalini gerçeğe çevirmek için "8 Ocak Pazar Günü Saat 10:00-10:30 " arasında başlayacak kahvaltımızda buluşuyoruz.



Ayette buyuruyor ki ''Sadece iman ettik demekle Cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz''



Bu çocuklar sırtımızda ki yük değil, bu çocuklar hayatımızın gerçeği, dünya'mızın imtihanı...



Kışi başı 30 tl olan kahvaltımızın geliri ile Cerablus ve Halepteki çoçuklarımızın acil ihtiyacı olan bez, mama, bebe büsküvisi ve sünger yataklar temin edilecektir.



Gelmek, gelemese bile bu hayr kapısından nasiplenmek isteyen arkadaşlar organizatörlerle iletişime geçebilir..''