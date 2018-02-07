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İstanbul Sarıyer’de torbacı operasyonu

Sarıyer’de "torbacı" olarak tabir edilen zehir satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 18:26
İstanbul Sarıyer’de torbacı operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıyer’de "torbacı" olarak tabir edilen zehir satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyona özel timlerin yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Haliç Kongre Merkezinin otoparkında toplanan ekipler operasyon için düğmeye basarak daha önceden belirlenen adreslere doğru yola çıktı. Sarıyer, Çayırbaşı Mahallesinde belirlenen adreslere ekipler özel tim yardımıyla girdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri adreslere arama yaparken, özel timlerde çevre güvenliğini aldı. Ekiplerin aramalarına polis köpekleri de eşlik etti. Aramalar sonucunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 18:26
  1. istanbul
  2. narkotik
  3. sarıyer
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