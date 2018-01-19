Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul Sarıyer’de Şafak vakti narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. 22 kişi gözaltına alındı.

19 Ocak 2018 Cuma 08:00
İstanbul Sarıyer’de Şafak vakti narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Sarıyer’de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Sarıyer ilçesinde önceden belirlenen 20 adrese kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Operasyon yapılan sokaklarda Özel Harekat Polisi tarafından güvenlik önlemi alındığı görülürken, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslerde detaylı arama yaparken, şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 08:00
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muş'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var
    1. Muş'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var
    2. CHP'de büyük çatlak! Dava açıldı
    3. Cenk Tosun'dan itiraf! 'Tam geri..
    4. İsrail açıkladı! 'Ürdün ile anlaştık'
    5. Kamu sosyal tesis ücretleri açıklandı
    6. İsveç'te evlere savaşa hazırlık kitabı
    7. THY’den yüzde 15 indirim ‘cep’te
    8. Türk ‘coin’in piyasaya çıkıyor!
    9. “Ülkemiz için çalışıyoruz dünya için..
    10. ‘Türk firmalarına öncelik verilecek’
    11. ‘Türkiye ve Libya ilişkileri mutlaka..
    12. BAE destekli Hafter'den Sudan'a askeri..
    13. ‘Taşeron düzenlemesi KİT’lerle..
    14. CBÜ kendi elektriğini üretiyor
    15. AYM'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay..
    16. İhracatçıya 55 milyar liralık dev..
    17. Faize dokunmayan Merkez ‘sıkı duruş..
    18. O komutana şok gözaltı!
    19. NASA uzmanından Türkiye'ye kötü haber!
    20. Afrin için sıfır hata planı devrede
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 19.01.2018
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu
    Dilipak: ABD ile askeri anlamda karşı karşıya gelirsek...
    Dilipak: ABD ile askeri anlamda karşı karşıya gelirsek...